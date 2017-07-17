В Башкирии грозовой разряд убил укрывшегося под навесом мужчину

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в полицию днем 16 июля поступила информация о том, что около дома отдыха «Ахун» Учалинского района найдено тело мужчины. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

По информации пресс-службы ведомства, в этот день отдыхающие из дома отдыха «Ахун», собравшись на природе, играли на музыкальных инструментах. Неожиданно начался дождь с грозой. Грозовой разряд ударил в 49-летнего мужчину, который укрылся от ненастья под навесом. От удара молнии он скончался на месте. Еще один отдыхающий был доставлен в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего.