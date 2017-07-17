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17 июля Понедельник

Уфа   °

Фотофакт: Уфимцев испугал балансирующий в окне четвертого этажа малыш

ОБЩЕСТВО

Фотофакт: Уфимцев испугал балансирующий в окне четвертого этажа малыш

Фото: Азат Махмудов

Фотофакт: Уфимцев испугал балансирующий в окне четвертого этажа малыш

Фото: Азат Махмудов

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе горожан напугал появившийся в проеме окна ребенок. Как рассказал агентству «Башинформ» неравнодушный уфимец Искандер Махмудов, случай произошел в субботу, 15 июля, в одном из многоквартирных домов по улице Королёва. По его словам, малыш, которому на вид полтора-два года, появился в открытом окне на четвертом этаже. Взрослые спохватились только через минуту.

К счастью, данный инцидент для семьи закончился благополучно.

«Если в доме есть маленькие дети, окно в их присутствии должно быть обязательно закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ, — напоминают специалисты об элементарных правилах безопасности. — Нельзя разрешать детям играть на подоконниках, это не место для игр и развлечений. Нельзя оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно».

Как сообщало агентство «Башинформ», летом этого года в Стерлитамаке произошло три случая падения детей из окон многоэтажек.

Теги: ЧП
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