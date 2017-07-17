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Студентка Башкирского педагогического университета стала обладательницей гранта Всероссийского форума «Таврида»

ОБЩЕСТВО

Студентка Башкирского педагогического университета стала обладательницей гранта Всероссийского форума «Таврида» Фото: сайт ММПС РБ

Студентка Башкирского педагогического университета стала обладательницей гранта Всероссийского форума «Таврида» Фото: сайт ММПС РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму завершилась профильная смена молодых художников, скульпторов и искусствоведов. На протяжении недели молодые профессионалы из разных регионов России общались с ведущими представителями сферы искусства, работали с экспертами, знакомились с единомышленниками из разных субъектов страны. Каждый участник мог представить свой проект на гранты.

Республику представляла студентка Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Альфина Мамбетова. Она выступила с проектом, направленным на взаимодействие с молодежью, оказавшейся в трудной ситуации. Во главе движения «Православные добровольцы» девушка уже начала осуществлять свою идею. Она надеется, что «Таврида» поможет ей добиться еще больших результатов.

«Мой проект связан с реабилитационным центром, помогающим молодым людям с наркотической зависимостью. Для этого мы придумали специальную арт-терапию, предполагающую рисование песком и эбру — индийское рисование по воде. Работа уже ведется. Совместно со своей командой мы организовали в Уфе цикл лекций в соответствующих учреждениях. Я чувствую в себе потребность помогать таким людям, ведь некоторым из них всего 14 лет. Хочу посредством терапии наполнять их души творчеством, выстраивать внутреннюю гармонию, делать всё, чтобы они не чувствовали себя отверженными обществом», — говорит Альфина Мамбетова.

Говоря о самой защите, она рассказала, что в строго ограниченное время экспертам нужно было рассказать суть проекта, подкрепляя сказанное презентациями или результатами, если они есть. За несколько дней до этого были консультации с экспертами о том, как можно улучшить и отредактировать свой проект.

По итогам Альфина Мамбетова стала обладательницей гранта в размере 100 тысяч рублей. Всего было вручено 19 сертификатов, сумма денежных поощрений в этом году составила 100, 200 и 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Теги: молодежный образовательный форум,Таврида,БГПУ имени Акмуллы
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