В Башкирии почта заморозила тарифы на доставку газет и журналов
УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Почта России не стала повышать тарифы на очередную подписную кампанию, сообщили в УФПС РБ. Подписка на 1-е полугодие 2018 года уже началась. «Кроме того, предоставляется существенная скидка — 20-25%, на доставку изданий из списка Минкомсвязи России. В него входит порядка двухсот башкирских газет и журналов», — напомнили в управлении почтовой связи.
В Башкирии почта заморозила тарифы на доставку газет и журналов
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