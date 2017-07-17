АФК «Система» объявила о техническом дефолте в связи с арестом активов по иску «Роснефти»

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

АФК «Система» объявила о техническом дефолте по кредитам на 3,9 млрд рублей. Технический дефолт — невозможность производить выплаты. Как пояснили в корпорации, это стало следствием ареста акций компании по иску «Роснефти». Последняя требует возместить 170,6 млрд рублей потерь от неэффективного управления «Башнефтью». 26 июня суд в обеспечение иска арестовал акции принадлежащих «Системе» компаний МТС, «Медси», БЭСК, на общую сумму 180 млрд рублей.

В пресс-релизе корпорации сообщается, что дефолт носит формальный характер, выплаты будут продолжаться. После объявления технического дефолта акции «Системы» на Московской бирже упали на 3%.