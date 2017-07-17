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17 июля Понедельник

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Горняки «Башкирской меди» встретили День металлурга с перевыполнением планов

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ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Горняки «Башкирской меди» встретили День металлурга с перевыполнением планов

Фото: Башкирская медь

Горняки «Башкирской меди» встретили День металлурга с перевыполнением планов

Фото: Башкирская медь

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

К профессиональному празднику, который отмечается в третье воскресенье июля, горняки ООО «Башкирская медь» подошли с хорошими производственными показателями. Планы по вскрышным работам, добыче и переработке руды перевыполнены.

«На проектную глубину — 592 метра пройден ствол шахты «Южная Вентиляционная», в сентябре текущего года там планируется завершить работы по армированию ствола. 1061 метр из 1099 проектных пройден в стволе шахты «Скипо-Клетевой», с ноября 2017 года там начнется переоснащение и армирование. Близки к завершению работы по строительству Вентиляторной установки главного проветривания с газифицированной калориферной. Всё это внушает оптимизм и уверенность в будущем», — отметил, выступая перед коллективом, генеральный директор предприятия Александр Лисица.

Известно, что антураж занимает далеко не последнее место в создании настроения, поэтому в этом году оформление праздника было выдержано в классических корпоративных цветах УГМК — белом и оранжевом. Сотрудники «Башмеди» и гости получили в подарок белые бейсболки с оранжевым логотипом предприятия и оранжевые значки. Сцена, шары, праздничные баннеры и даже традиционная башкирская юрта, где была организована выставка музея предприятия, — всё было выполнено в бело-оранжевом цвете.

В официальной части праздника отличившимся работникам были вручены почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма, трое сотрудников награждены именными нагрудными знаками предприятия из серебра 999 пробы.

Поздравить работников «Башмеди» с Днем металлурга по традиции приехали артисты Сибайской государственной филармонии, а после концерта в столовой предприятия всех гостей мероприятия ждали богато накрытые праздничные столы.

Теги: металлургия,профессиональные праздники,Башкирская медь
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