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17 июля Понедельник

Уфа   °

Форум башкирской культуры «Аҫылташ» примет Баймакский район

КУЛЬТУРА

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Республиканский образовательный форум башкирской культуры «Аҫылташ» пройдет 26-29 июля в Баймакском районе. Четырехдневный фестиваль организован в формате федеральных образовательных площадок, таких как «Территория смыслов на Клязьме», «iВолга». Лучшие проекты получат гранты. Организаторы форума — «Молодая Гвардия», Ассоциация молодежных землячеств РБ при поддержке администрации Баймакского района.

Участники смогут окунуться в историю, культуру башкирского народа, изучить национальные блюда и ремесла, участвовать в этноквестах, попробовать свои силы в дебатах на башкирском языке, пройти мастер-классы и интерактивные занятия, заняться народным творчеством.

В образовательной программе участники получат новые знания в области истории башкирского народа, языка, культуры и башкирской литературы. Каждый участник сможет «прокачать» свой проект на лекциях проектного менеджмента, пропиарить свои идеи в образовательном блоке по SMM, пройти тренинговые занятия по личностному росту и получить грантовую поддержку. Лекции от известных тренеров и встречи с почетными гостями проводятся в рамках культурно-исторического и социально-экономического образования молодежи.

К участию в форуме приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку можно отправить в электронной форме.

Теги: форум башкирской культуры
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