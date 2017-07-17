В Белорецке реализуются два инвестпроекта в области производства и экологии

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») посетил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Визит состоялся в минувшие выходные в рамках рабочей поездки в Белорецк, в программе которой было запланировано посещение ряда строящихся и введенных в эксплуатацию городских объектов, а также градообразующего предприятия – Белорецкого металлургического комбината.

Рустэм Марданов в сопровождении генерального директора АО «БМК» Виктора Камелина и главы Белорецкого района Владислава Миронова ознакомился с работой предприятия и посетил главное подразделение БМК – прокатный цех. Премьер-министра также проинформировали о ходе реализации двух инвестиционных проектов комбината по организации производства многопрядных канатов с полимерным покрытием и по модернизации сталепроволочно-канатного производства предприятия.

«Очень радует, что комбинат после некоторой паузы начинает активно развиваться и реализует новые инвестиционные проекты. Производство канатов, которое предполагается запустить в 2019 году, это очень важный проект в целом для Белорецка и для комбината. Важно, что здесь привлекаются и используются возможности федеральных программ по линии Фонда развития промышленности России, которые делают возможным относительно недорогое привлечение инвестиций. Мы также рады тому, что и экологический проект комбината выполняется и реализуется. Сейчас требования в плане экологии становятся все строже и строже. Вдвойне приятно, что это происходит в Год экологии, это один из важнейших и в республике, и в стране проектов, который реализуется в области экологии», – отметил премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Также он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 255-летию БМК и Белорецка, и вручил троим работникам комбината почетные грамоты Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в области металлургии и двум – почетное звание «Заслуженный металлург Республики Башкортостан».