Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.88

EUR 68.35

17 июля Понедельник

Уфа   °

В Белорецке реализуются два инвестпроекта в области производства и экологии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») посетил премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Визит состоялся в минувшие выходные в рамках рабочей поездки в Белорецк, в программе которой было запланировано посещение ряда строящихся и введенных в эксплуатацию городских объектов, а также градообразующего предприятия – Белорецкого металлургического комбината.

Рустэм Марданов в сопровождении генерального директора АО «БМК» Виктора Камелина и главы Белорецкого района Владислава Миронова ознакомился с работой предприятия и посетил главное подразделение БМК – прокатный цех. Премьер-министра также проинформировали о ходе реализации двух инвестиционных проектов комбината по организации производства многопрядных канатов с полимерным покрытием и по модернизации сталепроволочно-канатного производства предприятия.

«Очень радует, что комбинат после некоторой паузы начинает активно развиваться и реализует новые инвестиционные проекты. Производство канатов, которое предполагается запустить в 2019 году, это очень важный проект в целом для Белорецка и для комбината. Важно, что здесь привлекаются и используются возможности федеральных программ по линии Фонда развития промышленности России, которые делают возможным относительно недорогое привлечение инвестиций. Мы также рады тому, что и экологический проект комбината выполняется и реализуется. Сейчас требования в плане экологии становятся все строже и строже. Вдвойне приятно, что это происходит в Год экологии, это один из важнейших и в республике, и в стране проектов, который реализуется в области экологии», – отметил премьер-министр Республики Башкортостан Рустэм Марданов.

Также он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 255-летию БМК и Белорецка, и вручил троим работникам комбината почетные грамоты Республики Башкортостан за многолетний добросовестный труд в области металлургии и двум – почетное звание «Заслуженный металлург Республики Башкортостан».

Теги: БМК
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть