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17 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии сотрудники швейной фабрики прогуляли работу и получили за это срок

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Башкирии сотрудники швейной фабрики прогуляли работу и получили за это срок

Фото: Книжная палата РБ

В Башкирии сотрудники швейной фабрики прогуляли работу и получили за это срок

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии сотрудницы швейной фабрики не вышли на работу и лишились за это свободы. О нарушителях нового трудового закона рассказала газета «Красная Башкирия» в июле 1940 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«8 июля состоялся показательный суд над нарушителями нового трудового закона», — сообщила газета в материале «За прогул — лишение свободы». На скамье подсудимых оказались работницы уфимской швейной фабрики имени 8 Марта — А. Красикова и О. Ногтева.

Как рассказал в суде сменный мастер фабрики, «не раз Красикова говорила, что хочет уйти с производства. А когда ее вместе с другими работницами временно перевели на чистку одежды, она заявила, что работать не будет, и 28 июня не вышла на работу». Выяснилось, Красикова участвовала в митинге, посвященном Указу Президиума Верховного Совета СССР. Суд приговорил прогульщицу к месячному лишению свободы.

Работница седьмого цеха Ногтева «28 июня сделала прогул, придя на работу в 1 час дня вместо 6 часов 30 минут утра», констатировали в издании. Суду она сообщила, что «была в амбулатории, бюллетеня не дали, выдали рецепт». Однако народные заседатели были уверены, что в медучреждении она была только для того, чтобы скрыть свой прогул. «Страдая всего лишь насморком, она могла пойти в амбулаторию и после работы», — уверяли они. В итоге суд приговорил Ногтеву к исправительно-трудовым работам на три месяца с отчислением 20 процентов от заработка.

Справка. В июне 1940 года Верховный Совет СССР подписал указ о переходе на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю, а также о запрещении самовольного ухода работников с предприятий и учреждений. Прогуливающие работу сотрудники предавались народному суду и заключались в тюрьму на два-четыре месяца. Прогул без уважительной причины карался исправительно-трудовыми работами до шести месяцев с удержанием 25% зарплаты. В августе 1957 года все принудительные и судебные меры этого указа были отменены.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ,архив печати,прогул,трудовое законодательство,трудовой кодекс,суд
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