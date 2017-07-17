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17 июля Понедельник

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В Башкирии на II Республиканский слет учителей географии собрались более 30 команд

ОБЩЕСТВО

В Башкирии на II Республиканский слет учителей географии собрались более 30 команд

Фото: РГО по РБ

В Башкирии на II Республиканский слет учителей географии собрались более 30 команд

Фото: РГО по РБ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На II Республиканский слет учителей географии собрались более 30 команд из городов и районов Башкортостана. Мероприятие было организовано в минувшие выходные региональным отделением Русского географического общества в РБ совместно с Министерством образования республики.

Учителя географии, экологи, биологи, политики и общественные деятели приехали в Бирский район, чтобы обсудить в Год экологии проблемы особо охраняемых природных территорий. Все делегации привезли на слет свои предложения по открытию и развитию новых ООПТ, каждый город и район представил компетентному жюри свои обоснования для этого. Так, хозяева слета, биряне, предложили включить в этот список Десяткинский порог, рядом с которым и проходил слет.

Также команды учителей представили информационные стенды по экологическим проблемам муниципальных образований и презентации об особо охраняемых природных территориях своей малой родины. Первое место по полноте, значимости, наглядности и новизне проекта присудили команде из Учалинского района. На втором месте — Илишевский район, третье место разделили учителя из Караидельского и Абзелиловского районов республики.

В рамках слета состоялся фестиваль авторской песни «Зеленый край — Башкортостан», барды Рамиль Бадамшин и Александр Лынник дали концерт для участников. Для учителей и гостей слета организовали экскурсии по достопримечательным местам Бирского района. На выбор участникам было предложено посетить дендропарк «Берендей», совершить обзорную экскурсию по купеческому Бирску, поселению родовых поместий «Благодатная поляна», на хутор «Медовый», ознакомиться с государственным природным заказником «Бирский», совершить восхождение на гору Красную.

По итогам слета представленные участниками презентационные материалы будут учтены при создании новой Концепции развития ООПТ Республики Башкортостан и расширения этих территорий, сообщили в региональном отделении РГО.

Теги: слет учителей географии
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