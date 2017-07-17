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17 июля Понедельник

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В Башкирии пройдет настоящий конный биатлон

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пройдет настоящий конный биатлон Фото: Башинформ

В Башкирии пройдет настоящий конный биатлон Фото: Башинформ

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане любителей лошадей и биатлона ждет настоящий сюрприз. Впервые на поляне у Графского озера пройдет фестиваль башкирской лошади «Ҡанатлы Ат» («Крылатый конь»), в программе которого будет настоящий конный биатлон. Как пояснили организаторы, вместо лыжной трассы будут скачки, а стрельбу из винтовок заменят стрельбой из лука. Участников, не поразивших стрелой мишени, ждут штрафные круги.

Помимо биатлона в рамках Йыйына башкирской молодежи пройдет еще одно необычное национальное конноспортивное состязание «Ылак». Это национальная конная игра кочевников Средней Азии, известная еще со времен Чингисхана. В наши дни она стала видом спорта, требующим ловкости, отваги и силы. Суть игры — завладеть тушей козла и доставить ее к финишу. В Таджикистане игра носит название «бузкаши», в Узбекистане — «улак» или «купкари», в Казахстане — «кокпар тарту», в Киргизии — «көк бөрү».

Как пояснили в Исполкоме курултая башкир, это командная игра. В центре игровой площадки размечается круг диаметром шесть метров, куда перед началом соревнования кладут тушу козла (ылак). По сигналу судьи капитаны команд съезжаются, приветствуют друг друга, и начинается борьба. Как только ылак поднят одним из них, в борьбу вступает вся команда. Участники игры могут поднимать ылак с любого места внутри поля, отбирать его у соперника, передавать или перебрасывать партнерам по команде, помогать своим доскакать с ылаком. Цель — бросить тушу в ворота соперника (в современном варианте) или не отдать противнику (по старинке). В конце игры тушу получает победитель.

Теги: конный биатлон
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