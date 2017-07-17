Автомотофестиваль «Звезда Урала» на уфимской земле собрал более семи тысяч человек

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УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

В пригороде Уфы прошел автомотофестиваль «Звезда Урала», организованный Уфимским отделением Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» и Федерацией бокса России.

Несмотря на непогоду, на мероприятие съехалось более семи тысяч человек.

Мероприятие началось с турнира по боксу и мастер-класса от чемпиона мира по боксу Дмитрия Чудинова, после чего прошли соревнования по мотокроссу и гонки на квадроциклах. В середине дня над полем проведения фестиваля появилась пилотажная группа ДОСААФ РБ, летчики показали фигуры высшего пилотажа и прошли на бреющем полете над головами восторженных зрителей.

На специальной площадке была организована выставка эксклюзивной авто- и мототехники. Здесь же прошли автобои, в которых сразились бесстрашные экипажи Уфы, Казани и других городов. Во время соревнований начался проливной дождь, из-за чего не удалось провести финал и определить победителя.

В вечернем блоке фестиваля состоялся концерт, в котором выступили Вика Цыганова, группа «Декабрь», Алекс Карлин, группа «Чёрный Кофе» и другие артисты.

Главным событием вечера стала смысловая часть фестиваля, когда на большом диодном экране, в сопровождении реальной бронетехники и реконструкции военных событий, были показаны лучшие фрагменты байк-шоу, проведенных в Севастополе за три прошедших года. Программа завершилась грандиозным салютом.

Как отметил руководитель уфимского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Андрей Родивилов, фестиваль «Звезда Урала» станет ежегодным и будет являться прологом к самому масштабному патриотическому мероприятию года «Байк-шоу» в Севастополе.