Правительство России утвердило изменения в ПДД Фото: автор Правительство России утвердило изменения в ПДД Фото: автор

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Введены новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», новые термины», — отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Новые знаки вводятся, чтобы защитить окружающую среду от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ.

Кроме того, из-за ускоренного развития экологически чистого вида транспорта появятся обозначения мест возможной зарядки электромобилей и специальных парковочных мест для них. При этом вводятся соответствующие дорожные знаки и разметки.

Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части. Из-за этого возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути».

Нововведениями предусмотрен запрет для маршруток останавливаться вне остановок маршрутного транспорта. Велосипедистам разрешили ездить по тротуарам или пешеходным дорожкам, если с ними находятся дети младше 14 лет.

«Принятые решения направлены на повышение безопасности пешеходов, велосипедистов, маршрутных транспортных средств. Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщало агентство «Башинформ», в России 12 июля вступили в силу новые правила перевозки детей. Теперь родителям грозит административная ответственность, если они оставят ребенка младше семи лет одного в салоне автомобиля. По новым правилам, взрослые обязаны фиксировать детей ремнями безопасности. Кроме того, запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Родителям грозит штраф в 500 рублей, если они оставят ребенка одного в салоне машины. За нарушение правил перевозки детей, а именно, за неисправность или отсутствие специального детского удерживающего устройства, как и прежде, придется заплатить 3000 рублей.