В России могут повсеместно запретить продажу алкоголя в выходные Фото: ТАСС/Александр Рюмин В России могут повсеместно запретить продажу алкоголя в выходные Фото: ТАСС/Александр Рюмин

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Минздраве РФ обсуждают запрет продажи спиртного в выходные дни.

Такое предложение содержится в проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, сообщают «Известия».

По мнению разработчика — государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, подобная мера может быть эффективной. У местных властей есть право ограничивать места и время продаж алкоголя, но по стране, в большинстве своем, не практикуют запретов, которые длятся больше одних суток.

В проекте документа подчеркивается «отсутствие ограничения на продажу алкоголя в выходные дни».

В Минздраве напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полностью запрещать розничную продажу спиртного. Сейчас, согласно закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», запрет на продажу спиртного действует в стране с 23.00 до 08.00.