Башкирия в федеральных СМИ: Победный старт «Уфы», байкеры-невидимки, назад в СССР

УФА, 17 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Уфа» в стартовом матче чемпионата России по футболу одержала победу на «Петровском» — правда не над «Зенитом», а над дебютантом Премьер-лиги «Тосно» из одноименного города Ленинградской области. Но в трудной борьбе, со счетом 1:0. Об этом известили как знаменитые спортивные издания во главе со «Спорт-экспрессом», например, под заголовком «Дмитрий Парфенов: «Для „Тосно“ первый блин получился комом», так и менее известный «Спорт уик-энд»: «Сергей Семак: Непривычно видеть на «Петровском» пустые трибуны…», и известные, но не спортивные «Ведомости» («Уфа» обыграла «Тосно» в матче РФПЛ), «Комсомольская правда — Уфа» (ФК «Уфа» начал новый сезон чемпионата России с победы над «Тосно»), Газета.Ru (Прядкин: нынешний розыгрыш РФПЛ будет особенно важным), «Коммерсантъ в Санкт-Петербурге» («Тосно» проиграл «Уфе» на «Петровском»), «Московский Комсомолец» (Российский футбольный сезон стартовал с побед «Спартака», ЦСКА и «Зенита»). Одним словом, всех не перечесть.

Команда Сергея Семака опровергла прогнозы пессимистов и новый сезон начала не менее круто, чем провела прошлый, — пишут одни. Сам Семак оценивает победу скромнее — удача, и сетует, что на большом стадионе было слишком мало зрителей. По официальным данным, чуть более четырех тысяч.

На спортивном мероприятии в Уфе не зрителей — участников было в полтора раза больше, и называлось мероприятие по непонятной причине по-английски — «I BIKE UFA». Увы, ни английское название, ни масштабы мероприятия не привлекли внимания федеральных СМИ. Поэтому пока что велопробег по улицам Уфы, который проводился уже в седьмой раз и в котором в седьмой раз принимал участие глава Башкортостана Рустэм Хамитов, нашел отражение лишь в «Комсомольской правде — Уфа»: «Пропустите врачей!»: Глава Башкирии остановил велопарад ради скорой», «Кручу педали: В Уфе состоялся седьмой велопарад «I BIKE UFA».

Футболисты стартовали, велосипедисты откатали, а хоккеисты только еще готовятся к сезону. «Чемпионат» публикует новое интервью юлаевца Андрея Зюзина, который продолжает беспокоиться о предстоящем выступлении родной команды: «Зюзин: Уфа получила календарь мечты, время варягов в «СЮ» пройдёт».

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин одобрил календарь десятого сезона КХЛ: «Уфа получила календарь мечты. Более идеального старта я как тренер ещё не видел. Из первых 11 матчей — десять домашних! Идеальная возможность для тренерского штаба выстроить подготовительный цикл, не терять ни одного часа тренировочного времени, сделать на старте очень серьёзный задел». Остается избавиться от варягов, и знаменитый юлаевец будет полностью доволен.

А в это время в Башкирии сотрудники МЧС доставили удовольствие кайтсерферу: «Спасатели МЧС вытащили из озера Кандрыкуль кайтсерфера, который был на волоске от смерти», — сообщает Газета.Ru. Уфимец оказался седьмым человеком, который здесь едва не утонул, катаясь по волнам. Мужчину доставили на берег и оказали необходимую помощь.

Кайтсерфинг — катание по волнам с использованием воздушного змея, поясняет Газета.Ru.

Не только у воздушных змеев, но и у самолетов в эти дни были проблемы. «Самолет «Саратовских авиалиний» рейса Уфа — Москва, вернувшийся в аэропорт, вылетел в Москву», сообщил «Интерфакс-Поволжье».

Самолёт рейса 6W-722 Уфа — Москва авиакомпании «Саратовские авиалинии», который по технической причине был вынужден вернуться в аэропорт отправления, вылетел в Москву, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе уфимского аэропорта. Народ пересадили на другой борт и благополучно доставили до места назначения.

ИА REGNUM заинтриговало предложение вернуться к эпохе Советского Союза в сфере распределения доходов, сделанное главой администрации Уфы Иреком Ялаловым во время второго дня Московского урбанистического форума — 2017 на конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны».

Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, предложения уфимского мэра — сигнал федеральной власти о том, что мегаполисы заинтересованы в пересмотре бюджетной политики.

В 80-е город Уфа стал миллионером. «Вся инфраструктура, в том числе строительство трамвайных путей, мостовых сооружений и т. д., финансировалась тогда из советского центра! Нам надо вернуться к вопросу о финансировании федеральным центром приоритетных инфраструктурных проектов в городах-миллионерах и крупнейших агломерациях», — призывает Ирек Ялалов.

Всем хорошо, когда производится финансирование: «Финансирование в эти дни осуществила Башкирия, выплатив 119,4 млн рублей по 11-му купону облигаций 9-го выпуска», — сообщает «Интерфакс-Поволжье» и уточняет: по данным «Национального расчетного депозитария», на каждую ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей выплачено 19,9 рубля.