ФК «Уфа» не договорился с израильтянами по поводу приобретения Готлиба Фото: Дмитрий Слезин ФК «Уфа» не договорился с израильтянами по поводу приобретения Готлиба Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В ФК «Уфа» не будет израильского защитника Эди Готлиба. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб прекратил переговоры по поводу приобретения 25-летнего защитника тель-авивского «Хапоэля».

«Мы сделали предложение «Хапоэлю» — клуб отказался. Переговоры окончены. Всё может быть в этой жизни, но Готлиб в «Уфу» скорее всего не перейдёт», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионат.com».

Накануне уфимский клуб выиграл в первом матче нового сезона в Санкт-Петербурге у «Тосно» — 1:0, оставив свои ворота в неприкосновенности. Однако временами было тревожно от атак дебютанта Премьер-лиги из Ленинградской области.