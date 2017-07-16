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16 июля Воскресенье

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ФК «Уфа» не договорился с израильтянами по поводу приобретения Готлиба

СПОРТ

ФК «Уфа» не договорился с израильтянами по поводу приобретения Готлиба Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» не договорился с израильтянами по поводу приобретения Готлиба Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В ФК «Уфа» не будет израильского защитника Эди Готлиба. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб прекратил переговоры по поводу приобретения 25-летнего защитника тель-авивского «Хапоэля».

«Мы сделали предложение «Хапоэлю» — клуб отказался. Переговоры окончены. Всё может быть в этой жизни, но Готлиб в «Уфу» скорее всего не перейдёт», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионат.com».

Накануне уфимский клуб выиграл в первом матче нового сезона в Санкт-Петербурге у «Тосно» — 1:0, оставив свои ворота в неприкосновенности. Однако временами было тревожно от атак дебютанта Премьер-лиги из Ленинградской области.

Теги: футбол,РФПЛ
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