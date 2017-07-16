На ипподроме «Акбузат» в розыгрыше орловских призов блеснули резвостью жеребцы Закат и Радий Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат» На ипподроме «Акбузат» в розыгрыше орловских призов блеснули резвостью жеребцы Закат и Радий Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат»

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся очередной беговой день с розыгрышем орловских и открытых призов. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

В состязании рысаков двухлетнего возраста на Орловский приз отличился серый жеребец Закат, который выступал под управлением опытной наездницы Лены Матусевич. Закат уверенно выиграл, пройдя всю дистанцию первым «с места до места» с результатом в две минуты 29,8 секунды. Удачно стартовав, он не оставил остальным соперникам ни малейшего шанса выйти вперед. Вторым финишировал гнедой жеребец Флор с Александром Кимом (две минуты 30,1 секунды). Последующие места заняли Покорная и Непоседа.

Орловский приз для рысаков 2014 года рождения в упорной борьбе достался гнедому жеребцу Радию (результат ‑ две минуты 18 секунд ровно). К заслуженной победе его привел наездник Василий Слепов. Радий улучшил свой личный показатель резвости сразу на полторы секунды. Достойное соперничество победителю оказал вороной жеребец Полковник, которым управлял Винер Абсаликов. Призовое третье место завоевала темно-серая кобыла Попытка.

В заезде, где разыгрывался Открытый приз для рысаков четырехлетнего и старшего возраста, первенствовала вороная кобыла Сказка под управлением наездника Василия Слепова. Она пришла первой к финишу с результатом в две минуты 10,7 секунды. Сказке пришлось выдержать настойчивые атаки темно-серого жеребца Верного, который в итоге занял второе место, отстав от победителя на 1,5 секунды. Третье место досталось серой кобыле Колибри (две минуты 12,2 секунды), которая допустила досадный переход на галоп уже на финишной прямой.

Открытый приз среди рысаков двухлетнего возраста завоевал рыжий жеребец Челентано, который закончил дистанцию за две минуты 22,5 секунды. Полноправным соавтором этой победы стал известный мастер-наездник Виталий Секисов. Челентано победил, пройдя дистанцию «с места до места», победив очень сильных соперников ‑ Геральдику РМ, Владлену Лок, Аргумента и Флагмана.