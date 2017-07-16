Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.88

EUR 68.35

16 июля Воскресенье

Уфа   °

Нефтекамский «Торос» улетает в Латвию на сборы

СПОРТ

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» завершил медосмотр и короткий сбор дома перед началом подготовки к предстоящему сезону 2017/18 в Высшей хоккейной лиге.

С 16 по 30 июля у команды запланирован учебно-тренировочный сбор в Елгаве (Латвия). 26 и 28 нефтекамцы планируют провести там товарищеские матчи.

С 4 по 6 августа — предсезонный Мемориал В.Тарасова в Ижевске. Далее два традиционных дружеских поединка с соседями — альметьевским «Нефтяником» — 15 августа в Альметьевске, а 18 — в Нефтекамске.

Еще один предсезонный турнир «Кубок Прикамья» в Перми запланирован на 21-23 августа.

Наконец, 29-31 августа — предсезонный турнир ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске.

Теги: хоккей,ВХЛ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть