Нефтекамский «Торос» улетает в Латвию на сборы

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» завершил медосмотр и короткий сбор дома перед началом подготовки к предстоящему сезону 2017/18 в Высшей хоккейной лиге.

С 16 по 30 июля у команды запланирован учебно-тренировочный сбор в Елгаве (Латвия). 26 и 28 нефтекамцы планируют провести там товарищеские матчи.

С 4 по 6 августа — предсезонный Мемориал В.Тарасова в Ижевске. Далее два традиционных дружеских поединка с соседями — альметьевским «Нефтяником» — 15 августа в Альметьевске, а 18 — в Нефтекамске.

Еще один предсезонный турнир «Кубок Прикамья» в Перми запланирован на 21-23 августа.

Наконец, 29-31 августа — предсезонный турнир ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске.