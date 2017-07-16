8-летний Макар утонул в речке Уршак Уфимского района

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Пропавшего 13 июля в деревне Камышлы Уфимского района 8-летнего Макара нашли.

К сожалению, мертвым.

Напомним, Макар на в конце прошлой недели пошел с друзьями на речку, поскользнулся и упал в воду. Дети сообщили об этом взрослым. Были организованы поиски мальчика.

Сегодня стало известно, что поиски завершены: пропавшего восьмилетнего Макара обнаружили мертвым. Информацию о его гибели сообщили волонтеры поиска. По предварительным данным, мальчик утонул.