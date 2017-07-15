ФК «Уфа» в упорном поединке обыграл новичка Премьер-лиги на старте нового сезона Фото: Коллаж Дмитрия Слезина ФК «Уфа» в упорном поединке обыграл новичка Премьер-лиги на старте нового сезона Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Санкт-Петербурге завершился матч первого тура стартовавшего сегодня сезона в российской футбольной Премьер-лиги. Красный цвет новой формы стал фартовым для ФК «Уфа». Он одержал победу над новичком Лиги «Тосно» из Ленинградской области.

На 65-й минуте вышедший на замену Дмитрий Сысуев первым же касанием отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко, бывшего голкипера уфимцев — 1:0. Ассистентами в данном эпизоде выступили нигерийские легионеры «Уфы» Слай и Фатаи.

На вечер 15 июля ФК «Уфа» возглавил турнирную таблицу.

Следующий матч «Уфа» проведет 23 июля дома против московского «Спартака» — действующего чемпиона и обладателя Суперкубка России, выигранного накануне.