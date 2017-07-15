Женская футбольная «Уфа» уступила «Звезде-2005» из Перми Фото: Дмитрий Слезин
Женская футбольная «Уфа» уступила «Звезде-2005» из Перми
Женская футбольная «Уфа» уступила «Звезде-2005» из Перми Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В матче Первенства России среди женских команд первой лиги зоны «Центр» ЖФК «Уфа» дома встречалась с дублирующим составом ЖФК «Звезда-2005» (Пермь).
Гостьи из Перми одержали победу со счетом 4:2. Голы в составе уфимской команды забили Полина Тыртышная и Юлия Лайне.