В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дорогиФото: автор | Видео: автор
В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дороги
В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дорогиФото: автор
УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Обрушившейся в субботу, 15 июля, во второй половине дня сильный ливень затопил некоторые улицы и магистрали Уфы, причинив немало неприятностей всем участникам дорожного движения.
Из-за огромной реки, образовавшейся на улицах Айская и Бакалинская (особенно в районе ТРК «Ultra») автомобилисты вынуждены были выехать на встречную полосу, потому что легковушки практически «захлебывались» в воде.
При этом на некоторых участках проезжих частей глубина образовавшихся луж составляет «под капот», тем самым представляя реальную опасность для участников движения.
Кроме этого, проезд значительно затруднён в связи с тем, что непонятно откуда на проезжую часть обрушились обломки кирпичей.