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15 июля Суббота

Уфа   °

В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дороги

ОБЩЕСТВО

В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дороги

Фото: автор | Видео: автор

В Уфе дождь обрушил потоки воды, затопив дороги

Фото: автор

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обрушившейся в субботу, 15 июля, во второй половине дня сильный ливень затопил некоторые улицы и магистрали Уфы, причинив немало неприятностей всем участникам дорожного движения.

Из-за огромной реки, образовавшейся на улицах Айская и Бакалинская (особенно в районе ТРК «Ultra») автомобилисты вынуждены были выехать на встречную полосу, потому что легковушки практически «захлебывались» в воде.

При этом на некоторых участках проезжих частей глубина образовавшихся луж составляет «под капот», тем самым представляя реальную опасность для участников движения.

Кроме этого, проезд значительно затруднён в связи с тем, что непонятно откуда на проезжую часть обрушились обломки кирпичей.

Теги: погода
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