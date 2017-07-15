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15 июля Суббота

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ФК «Уфа» готов взять очки в гостях у «Тосно»

СПОРТ

ФК «Уфа» готов взять очки в гостях у «Тосно» Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» готов взять очки в гостях у «Тосно» Фото: ФК «Уфа»

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 15 июля, стартует чемпионат российской футбольной Премьер-лиги. ФК «Уфа» на выезде начинает сезон 2017/2018. В Санкт-Петербурге уфимцы встретятся с «Тосно» из Ленинградской области.

Ленинградцы, как и «Уфа» три года назад, дебютируют в лиге сильнейших.

Накануне молодежный состав уфимцев выиграл в соответствующем турнире дублирующих составов. Причём уфимская команда вела в Питере 2:0 и номинальным хозяевам удалось лишь сократить отставание — 1:2.

В сезон «Уфа» входит в красивой игровой форме, которую презентовала недавно.

Новая и форма подачи — впервые в истории матчи Премьер-лиги будет транслировать в прямом эфире республиканский телеканал БТС. Начало сегодняшней трансляции с питерской арены — в 19.30 (17.30 мск).

Помимо уфимцев в первом туре сегодня играют ещё две пары. Раньше в Екатеринбурге «Урал» примет «Ростов». А после уфимского матча начнётся поединок в Каспийске, где махачкалинский «Анжи» сыграет с московским ЦСКА.

А открылся футбольный сезон в главной лиге страны накануне традиционным матчем за Суперкубок. Чемпион России «Спартак» обыграл земляков — обладателя Кубка страны московский «Локомотив» в дополнительное время — 2:1.

Теги: Футбол,РФПЛ
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