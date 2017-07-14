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14 июля Пятница

Уфа   °

В центре Уфы девушки раздавали «горячие» листовки 18+

ОБЩЕСТВО

В центре Уфы девушки раздавали «горячие» листовки 18+

Фото: Дарья Субботина

В центре Уфы девушки раздавали «горячие» листовки 18+

Фото: Дарья Субботина

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Субботина/.

В центре Уфы, на пересечении улиц Революционной и Цюрупы в пятницу 14 июля девушки раздавали листовки с пометкой «Запрещено для детей 18+». В вечерний час пик, как только машины останавливались на красный сигнал светофора, промоутеры в коротких шортах и майках с надписью «Отдых без цензуры», вооруженные стопкой «горячих» спецпредложений клуба для взрослых, активно раздавали их автолюбителям.

На одной стороне пригласительного буклета в недвусмысленной позе изображена блондинка в красном купальнике, а на другой заманчивые предложения, сроки их действия, а также контактные данные.

Агентство «Башинформ» выяснило, что летней подработкой занимались совершеннолетние студентки, хотя на вид им меньше 18 лет. Сотрудниками заведения они не являются. Листовки девушки распространяли, преимущественно, среди мужчин.

Проходящие мимо пожилые женщины бросали на промоутеров неодобрительные взгляды. Увидев содержимое буклета, одна из них вздохнула и сказала, что «подобные бумажки неправильно раздавать прямо на улице, тем более, что они могут попасть в руки детей и подростков». Реакция мужчин при виде листовки была противоположной.

Это не первый случай, когда на улицах столицы раздавались материалы с пометкой 18+. Как сообщало агентство «Башинформ», полиция организовала проверку по факту привлечения подростков к раздаче рекламного материала для лиц старше 18 лет. Молодые люди в районе остановки «Спортивная» распространяли листовки с приглашением посетить салон эротического массажа. В рекламном буклете присутствовали телефон, адрес и изображения якобы массажисток.

Теги: подработка,студенты
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