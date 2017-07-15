В Башкирии создается Фонд развития промышленности Фото: Башинформ В Башкирии создается Фонд развития промышленности Фото: Башинформ

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии создается Фонд развития промышленности.В целях привлечения федерального финансирования для поддержки инвестиционных проектов в сфере промышленности Правительством РБ принято решение о создании данного фонда, сообщили в региональном Минэкономразвитии.

Структура создается в соответствии с требованиями федерального Фонда развития промышленности для возможности выделения средств в поддержку ряда проектов. Финансы можно будет получить на создание и внедрение в производство новой высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции; на реализацию технологических и промышленных проектов, осуществляемых по приоритетным направлениям развития промышленности и направленных на импортозамещение;на разработку технико-экономического, проектно-инженерного и других видов анализа, экспертиз и обоснования, необходимых для дальнейшей реализации проектов с привлечением банковского финансирования.