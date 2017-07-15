Константин Толкачев призвал участников велопарада I BIKE UFA соблюдать ПДД Фото: Андрей Старостин Константин Толкачев призвал участников велопарада I BIKE UFA соблюдать ПДД Фото: Андрей Старостин

УФА, 15 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Константин Толкачев призвал участников I BIKE UFA соблюдать правила дорожного движения. VII велопарад состоится сегодня, 15 июля, в Уфе. Ожидается, что участие в нем примут около 5 тысяч человек. Велопробег пройдет по маршруту: пл. имени Ленина – пр. Октября – ул. 50-летия Октября – ул. Цюрупы – ул. Пушкина – ул. Гафури. Завершится велопарад на верхней площадке Конгресс-холла.

Каждый год в подобном празднике участвуют не только жители Уфы, но и любители велоспорта и здорового образа жизни из разных городов и районов республики.

«Приятно наблюдать, что любовь к велоспорту не заканчивается у наших граждан с завершением парадов, – отметил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Велосипедистов на улицах Уфы и других городов республики можно встретить ежедневно. Все большее количество людей выбирает этот экологический вид транспорта».

Константин Толкачев отметил, что на фоне роста популярности велоспорта среди населения республики тревожит число дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с участием велосипедистов. Нередко причиной подобных ситуаций становится несоблюдение правил дорожного движения самими велосипедистами.

«Часто велосипедисты пересекают дороги по пешеходным переходам на большой скорости, хотя по правилам должны спешиваться. Они не только рискуют быть сбитыми из-за этого автомобилем, но и, случается, сами сбивают переходящих дорогу пожилых людей, мам с маленькими детьми, – прокомментировал Константин Толкачев. – Можно наблюдать, как велосипедисты движутся по проезжей части навстречу транспортному потоку, крайне редко при совершении маневров велосипедисты подают соответствующие знаки рукой. А ведь все это прописано в правилах дорожного движения. Призываю всех велосипедистов республики основательно изучить их, соблюдать, провести инструктаж со своими детьми. Это необходимо для безопасности, и велосипедистов, и других участников дорожного движения».

Председатель Госсобрания отметил также, что инфраструктура для велосипедистов в наших городах пока недостаточно развита.

«Велодорожки, как правило, не огорожены, зачастую расчерчены на тротуарах и совпадают с движением пешеходного потока. Это ведет к столкновениям и конфликтам между пешеходами и велосипедистами, — сказал Константин Толкачев. —

Муниципалитетам следовало бы задуматься о создании достойных условий для комфортного и безопасного использования велосипеда в городской среде, поскольку у значительного числа людей есть интерес к этому виду транспорта».