Выходные в Уфе: где и как отдохнуть в городе Фото: Башинформ Выходные в Уфе: где и как отдохнуть в городе Фото: Башинформ

УФА, 15 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Синоптики пообещали уфимцам жаркие выходные. В нашем обзоре мы расскажем, как весело и с пользой провести эти считанные теплые дни в городе.

1. Велофестиваль «I Bike Ufa».

Велопарад, отмененный еще 27 мая, все-таки состоится 15 июля. Планируется, что в спортивном празднике примут участие порядка пяти тысяч человек. Стать участником велопарада может любой желающий. Единственное условие — наличие велосипеда. За самые яркие костюмы и необычные велосипеды предусмотрены призы.

Велопробег пройдет по следующему маршруту: площадь имени Ленина — проспект Октября — ул.50-летия Октября — Цюрупы — Пушкина — Гафури. Завершится движение велопарада на верхней площадке Конгресс-холла.

Старт будет дан в 11 часов на площади имени Ленина.

2. Open air концерт детского танцевального конкурса «Байык».

15 июля в Уфе подведут итоги ежегодного телевизионного конкурса башкирского танца «Байык» среди детей от трех до 15 лет. Гала-концерт с участием лучших исполнителей состоится в этнопарке «Ватан». На одной сцене с победителями конкурса выступят звезды башкирской эстрады, а также танцевальные коллективы из Чечни, Бурятии, Татарстана и Нижнего Новгорода.

3. Ярмарка «Ягодное лукошко».

Тематическая ярмарка «Ягодное лукошко» состоится 15 июля на площади перед Дворцом спорта. Свою плодово-ягодную продукцию представят тепличные и крестьянско-фермерские хозяйства, плодопитомники. Приглашаются и жители республики, имеющие личные подсобные хозяйства.

Уфимцев и гостей столицы будут ждать на ярмарке с 9 до 17 часов.

4. «Лесной марафон».

Соревнования пройдут 15 июля в лесном массиве рядом с Дежневским путепроводом в 500 метрах западнее остановки общественного городского транспорта «Ул. Комарова» и АЗС.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и необходимую спортивную подготовку. Все участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и заявку. Заявочный взнос с участника на любую дистанцию 100 рублей, он используется на все расходы данного мероприятия.

5. «Фестиваль уличной еды»

Фестиваль уличной еды состоится в Уфе 16 июля. Подкрепиться блюдами лучших шеф-поваров города можно будет на Площади двух фонтанов за Молодежным театром. Компанию гостям составят местные музыкальные группы.

Начало фестиваля в 15 часов.