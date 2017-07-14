В субботу воздух в Башкирии прогреется до 27 градусов Фото: Олег Яровиков В субботу воздух в Башкирии прогреется до 27 градусов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В выходные в Башкирии сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. В то же время в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, гроза, сообщают синоптики.

Ожидается слабый неустойчивый ветер, при грозе порывистый. Тем, кто отправляется на уик-энд покорять горные вершины Башкирии стоит одеться потеплее. Температура воздуха ночью в горных районах будет только +5°.

В Башкирии лето, наконец, порадует жителей республики долгожданным теплом. С 13 июля на Урал будет распространяться область повышенного давления. С ростом атмосферного давления вероятность осадков будет небольшой.