Неделя глазами СМИ: о запрете долевого строительства, ЧС в районах и кто вкладывает деньги в Башкирию Фото: ИА «Башинформ» Неделя глазами СМИ: о запрете долевого строительства, ЧС в районах и кто вкладывает деньги в Башкирию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Недетские проблемы в детском спорте

12 июля глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в регионе. На совещании обсуждались работа спортшкол, вопросы доступности спортивной инфраструктуры для населения. Сейчас в Башкортостане в 127 детско-юношеских спортшколах проводятся занятия по 68 видам спорта. В них занимаются 170 тысяч детей.

«При этом спортшколы для детей становятся всё более недоступными, — отметил Рустэм Хамитов. — Во всех школах, в том числе и бесплатных, родители приобретают форму для занятий, спортивный инвентарь, платят за участие в соревнованиях, поездки на сборы. А в платных месячная цена за обучение составляет от 1000 до 2500 рублей».

Часть спортшкол стала местом зарабатывания денег для их руководства. В некоторых из них административные должности монополизировали семейные кланы, делающие бизнес на детском спорте. В управлении деятельностью детско-юношеских спортшкол царит неразбериха, нет согласованной работы по подготовке юных спортсменов, сообщил «Башинформ».

«Требую навести порядок в этой сфере и через полгода, к концу 2017 года Министерству молодёжной политики и спорта доложить мне о принятых мерах», — подчеркнул на совещании глава региона.

Роддом — в частные руки

Башкирия готова подписать концессионное соглашение в отношении роддома в Салавате, сообщил РБК-Уфа. По условиям соглашения, республика передает в частные руки здание городского роддома площадью 4,8 тысячи кв. м. на 23 года для оказания медицинских услуг по акушерству и гинекологии. Взамен инвестор обязуется реконструировать больницу и оснастить ее оборудованием. Общая сумма инвестиций на реализацию проекта составит более 286 млн рублей. В клинике будут оказывать как платные услуги, так и бесплатные, оплачиваемые из фонда ОМС.

Вскрылись коррупциогенные факторы

В работе Минздрава РБ вскрылись коррупциогенные факторы, сообщила газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на Прокуратуру РБ. Чиновники ведомства вмешались в закупку медицинского оборудования для Республиканского перинатального центра. Они предоставили готовые проекты технических заданий, хотя их разработкой должны заниматься специальные экспертные группы. Супруг главного специалиста-эксперта приобрел землю и жилой дом, не имея на это достаточных доходов. Минздрав не организовал контроль за служебными расходами чиновника. В действиях главврачей подведомственных учреждений установлены факты конфликта интересов. Главврач Малоязовской ЦРБ закупал для больницы продукты в организациях, принадлежащих родственнику. А главврач Мелеузовской больницы выдал повышенную премию своей супруге — заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники. В адрес главы ведомства прокуратура внесла представление, в результате девять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Два главных врача райбольниц и начальник отдела Минздрава уволены.

Районы в режиме ЧС

На этой неделе в 13 муниципальных районах республики введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. До 3 августа режим ЧС введен в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Фёдоровском, Чишминском районах. Меры приняты из-за гибели посевов сельхозкультур на 100 га и вследствие переувлажнения почвы. Ранее глава Минсельхоза РБ заявил о гибели 22 тысяч га посевов. Предварительные потери составили 426 млн рублей, сообщил «Башинформ».

«НефАЗы» для Севастополя

Башкирский завод изготовил по контракту с транспортной лизинговой компанией 25 новых автобусов «НефАЗ» для города федерального значения Севастополя. Первые 17 автобусов, собранных на заводе «НефАЗ», уже вышли на пять маршрутов в удаленные районы Севастополя, сообщила газета «Башкортостан».

О запрете долевого строительства

13 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание, посвященное мерам по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков. В нём участвовали члены правительства, руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов, главы муниципалитетов и представители компаний-застройщиков, сообщил «Башинформ».

«К сожалению, уже стало привычным видеть перед Госсобранием Республики Башкортостан, другими нашими министерствами и ведомствами пикетчиков, оказавшихся в безвыходной ситуации. Число обращений в мой адрес по этой теме с 2014 года постоянно растёт, — рассказал глава региона. — У нас сегодня 29 проблемных объектов. Надо детально разобраться по каждому из них».

Рустэм Хамитов поручил председателю Госстроя РБ дважды в неделю информировать его о ситуации на проблемных объектах строительства и предложил выйти на Правительство РФ с инициативой о запрете долевого строительства.

«Обращаюсь к правоохранителям: ещё раз требую не жалеть тех, кто обманывает и «кидает» наших людей», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Что изменится в ЕГЭ

Рособрнадзор и Общественная палата РФ собирают предложения по совершенствованию ЕГЭ. Планируется ЕГЭ по иностранному языку сделать обязательным в 2022 году. Обсуждается введение ЕГЭ по истории и система «распределенной» сдачи ЕГЭ — в течение нескольких месяцев, сокращение тестовой части. Экзаменационные материалы станут печатать в пунктах проведения ЕГЭ, уточнят формулировки заданий по русскому, литературе, химии, информатике, сообщила «Молодежная газета».

Регистрацию автомобилей упростили

МВД упростило порядок регистрации транспортных средств, сообщила ГТРК «Башкортостан». Теперь автомобилистам не надо предъявлять полис ОСАГО. Сотрудники полиции будут получать сведения о страховом полисе из электронной базы. Приказ МВД также уточняет порядок регистрации транспортных средств с измененными из-за износа, коррозии или ремонта госномерами. Владельцы, подающие заявления на регистрацию через Единый портал госуслуг, могут предоставить автомобиль сразу в место осмотра.

Была ли «Система» добросовестным приобретателем «Башнефти»?

19 июля Арбитражный суд РБ продолжит рассмотрение иска «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании с АФК «Система» 170 млрд рублей. Юристы ответчика просили месяц для изучения материалов истца, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя «Башнефти». Прения сторон по данному вопросу стали центральной темой заседания 12 июля. Суд отклонил ходатайства Феликса Евтушенкова — сына бывшего владельца и топ-менеджера «Башнефти», который желал выступить на стороне ответчика, и миноритарного акционера компании Алексея Кислицына, претендовавшего на роль соистца «Роснефти». Общение с подавшим ходатайство о привлечении его как третьей стороны Йозефом Нахманном отложено на 19 июля, сообщил «Башинформ».

Тихо — идет съемка

Во дворах Уфы устанавливают камеры видеонаблюдения в рамках программы «Формирование современной городской среды». Камеры уже появились на улицах Комарова, Российской и проспекте Октября, сообщил телеканал «Вся Уфа». Только в Орджоникидзевском районе планируют установить 23 единицы. Видеонаблюдение позволит усилить безопасность дворов. В случае угона автомобиля они помогут быстрее установить личность злоумышленника и найти машину.

Госнаграды нашли героев

13 июля Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды РФ и РБ. Орденами, знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 54 работников различных сфер, сообщил «Башинформ».

«Хочу, чтобы такая активная деятельность продолжалась, чтобы вы своей работой продолжали увлекать людей, которые рядом с вами трудятся и ориентируются на вас», — отметил глава региона.

Также подписано распоряжение о материальном поощрении спортсменов республики за выдающиеся достижения на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2011-2016 годов. Спортсменам и их тренерам выплатят в сумме свыше 2,8 млн рублей.

Как работали депутаты

Об итогах весенней сессии башкирского парламента рассказала газета «Кызыл тан». Как сообщил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев, в период с января по июль депутаты провели семь заседаний президиума и семь пленарных заседаний, на которых приняты и уже вступили в действие 74 республиканских закона. Также депутаты налаживали сотрудничество с коллегами из других регионов и стран. В июне Курултай принимал членов Ландтага Саксонии и Парламентского форума Центральной и Восточной Европы, делегацию Киргизии.

Экс-мэру скостили срок…

Верховный суд РБ смягчил наказание бывшему мэру города Агидели Олегу Крысину. Как рассказал РБК-Уфа, суд уменьшил срок отбывания наказания с семи лет и двух месяцев до пяти лет, а также снизил штраф с 6 млн до трех. В августе 2016 года к Крысину обратились представители строительной компании по вопросу добычи песка. Глава Агидели пообещал заместителю директора фирмы выделить 10 тысяч куб. грунта в обход конкурсных процедур. За незаконные действия он потребовал взятку в 600 тысяч рублей. При получении части суммы — 450 тысяч рублей Крысин был задержан сотрудниками УФСБ по РБ с поличным.

…А бывший вице-мэр признал вину

Бывший замглавы администрации Уфы Ильдар Хасанов предстанет перед судом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Экс-чиновник обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, ресурсоснабжающая компания пожертвовала на установку спортивных тренажеров в Уфе 18 млн рублей. Узнав об этом, Хасанов встретился с представителем компании, получившей пожертвование, и потребовал «откат» в 1,8 млн рублей. Хасанова задержали в марте текущего года при получении 1,15 млн рублей. Свою вину в совершении преступления обвиняемый полностью признал, сообщил РБК-Уфа.

Все матчи в прямом эфире

Все матчи ФК «Уфа» в РФПЛ в прямом эфире будет транслировать Башкирское спутниковое телевидение. Это стало возможно благодаря соглашению между ФК «Уфа», «Матч ТВ» и БСТ. Клуб выкупил права на показ всех игр уфимской команды в прямом эфире, сообщил телеканал БСТ.

Кто вкладывает деньги в Башкирию

Башкортостан значительно прибавил в рейтинге инвестиционной привлекательности. Если в 2015 году в Нацрейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ республика занимала 40 место, то в 2016 году поднялась уже на 20-е, а в 2017-м — на 13-е место. Сейчас в регионе реализуется более 600 инвестпроектов на 700 млрд рублей. Подробнее об этом в спецпроекте ИА «Башинформ».