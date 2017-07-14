«Уфа-молодежная» победно начала новый сезон
УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Молодежный состав футбольного клуба «Уфа» победно открыл новый сезон.
В рамках молодежного первенства Российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге уфимцы встретились с дебютантом РФПЛ ФК «Тосно».
Спустя девять минут после начала второго тайма отличился Тимур Кутлусурин, выведя гостей вперед. На 61-й минуте уфимцы удвоили преимущество точным ударом Вячеслава Журавлева — 2:0. Хозяева поля под занавес встречи отыграли один мяч — 1:2.