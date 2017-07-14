Стал известен уровень федерального софинансирования расходов Башкирии на ближайшие три года

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому устанавливается предельный уровень софинансирования из федерального бюджета расходов регионов. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемый предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», — говорится в сообщении.

Принятые решения позволят определить объемы софинансирования при предоставлении субсидий на 2018-2020 годы.

В большинстве своем этот показатель составляет 70-90 процентов. Для Башкортостане предельный уровень софинансирования на все три года составляет 88 процентов. Челябинская область — 81 процента, Чувашия — 94 процента, Оренбургская, Самарская и Свердловская области — 75, 65 и 67 процентов, соответственно.

Самый низкий уровень софинансирования у Москвы: по пять процентов на все три года. На втором месте — Ямало-Ненецкий округ (14 процентов).

Другим постановлением правительства внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам в части методики расчета предельного уровня софинансирования. В качестве базы будут использоваться уровни расчетной бюджетной обеспеченности субъектов на текущий финансовый год.

Кроме того, предусмотрена возможность установления уровня софинансирования из федерального бюджета с превышением предельного уровня, но не более 99 процентов.