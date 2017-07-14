В Башкирии ударом молнии убило стадо овец и коз Фото: Олег Яровиков В Башкирии ударом молнии убило стадо овец и коз Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Зианчуринском районе Башкортостана днем 12 июля от удара молнии погибло 78 голов мелкого рогатого скота. Управляющий делами администрации Зианчуринского района Басир Хабибуллин рассказал агентству «Башинформ», что инцидент произошел в трех километрах от деревни Биштиряк.

Рано утром 14-летний подросток пошел пасти стадо овец и коз. Погода испортилась, начался дождь. Животные спрятались под деревом, в которое ударила молния.

«Пастух не пострадал, чувствует себя нормально. Остаток скота пригнал. Что касается ущерба, то с одной головы выходило около пяти тысяч рублей», — пояснил представитель администрации.