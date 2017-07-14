Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18 ↓

EUR 68.81 ↑

14 июля Пятница

Уфа   °

В Учалах и Благовещенске создадут почти 600 новых рабочих мест по программе моногородов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Учалах и Благовещенске создадут почти 600 новых рабочих мест по программе моногородов Фото: Олег Яровиков

В Учалах и Благовещенске создадут почти 600 новых рабочих мест по программе моногородов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В правительстве Башкортостана обсудили вопросы организации софинансирования инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах Учалы и Благовещенск.

В работе совещания приняли участие представители Минэкономразвития региона, Фонда развития моногородов, а также администраций моногородов и инвесторов.

Как сообщили на совещании, благодаря реализации инвестпроектов в этих двух моногородах республики ожидается создание 590 новых рабочих мест с привлечением около 400 млн рублей федеральных средств.

Теги: моногорода,Учалы,Благовещенск,инвестпроекты
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть