В Учалах и Благовещенске создадут почти 600 новых рабочих мест по программе моногородов Фото: Олег Яровиков В Учалах и Благовещенске создадут почти 600 новых рабочих мест по программе моногородов Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В правительстве Башкортостана обсудили вопросы организации софинансирования инфраструктурных объектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах Учалы и Благовещенск.

В работе совещания приняли участие представители Минэкономразвития региона, Фонда развития моногородов, а также администраций моногородов и инвесторов.

Как сообщили на совещании, благодаря реализации инвестпроектов в этих двух моногородах республики ожидается создание 590 новых рабочих мест с привлечением около 400 млн рублей федеральных средств.