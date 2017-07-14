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Галим Якупов будет освещать спорт Екатеринбурга в новой команде

СПОРТ

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Бывший директор ГУП ТРК «Башкортостан» Галим Якупов стал руководителем екатеринбургского филиала федерального спортивного телеканала «Матч ТВ». Информацию о своем новом месте работы он подтвердил в телефонном разговоре агентству «Башинформ».

Галим Якупов в начале марта 2017 года был назначен заместителем руководителя Агентства печати и СМИ РБ и курировал вопросы развития электронных СМИ в Башкортостане.

«Меня пригласили в Екатеринбург — я согласился. Конечно, рад, надеюсь, всё получится, — поделился впечатлениями медиа-менеджер. — Город большой, мне очень нравится. Нравится и команда профессионалов, с которой мне предстоит работать. Они имеют большой опыт работы на Универсиаде, Олимпиаде, других крупных спортивных турнирах, а также на Екатеринбург-Экспо — крупнейшей выставке в России. Будем освещать футбол, хоккей и другие виды — здесь спорт тоже очень любят. Эта работа по мне — адреналин, прямые трансляции...».

Теги: спортивное телевидение
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