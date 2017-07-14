Башкирия в федеральных СМИ: с Европой подождем, встреча с Золотой Ордой, ох уж эти чукчи, санкции против дождя

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Перед стартом нового футбольного чемпионата «Спорт-Экспресс» взял интервью у генерального директора ФК «Уфа» Шамиля Газизова, которое красноречиво озаглавлено: «Еврокубки? Нужно трезво оценивать свой уровень».

– В "Уфе" урезали трансферный бюджет после совещания с главой региона. Предпочли сделать инвестиции на будущее?, — спрашивает корреспондент.

– Во время нашего разговора глава республики подтвердил, что бюджет клуба сохранится на прежнем уровне. В то же время Рустэм Хамитов порекомендовал поспособствовать развитию детского футбола в Башкирии, — отвечает Шамиль Газизов. — Мы решили умерить свои трансферные аппетиты и инвестировать в самих себя – улучшить материально-техническую базу в клубной школе.

Радио «Говорит Москва» узнало о вчерашнем совещании в Уфе по проблемам обманутых дольщиков и поистине сенсационной идее, на нем прозвучавшей: «Глава Башкирии предложил правительству запретить долевое строительство в России».

ИА REGNUM сообщает о другой сенсации: студенты Башкирского государственного университета и сотрудники Института этнологических исследований обнаружили под Уфой поселение времен Золотой Орды. Найденные предметы позволяют ученым утверждать, что в этом месте располагалась ремесленная мастерская.

Они даже не предполагали, что могут обнаружить настолько древние находки под Уфой.

А на улицах Уфы, как сообщает то же агентство REGNUM, обнаружены другие находки – современные. Это листовки эротического содержания, которые раздавали взрослым подростки, решившие подзаработать на мороженное.

Но REGNUM заботит не только духовная и физическая сторона жизни, но и материальная. Агентство составило рейтинг зарплат: «От 110 тыс. рублей и ниже: рейтинг регионов по уровню зарплат».

Как оказалось, больше всего в России получают в Ямало-Ненецком АО (средняя зарплата там – 109343 рубля). Даже на Чукотке (а еще смеялись над чукчами!) она составляет 95 тысяч рублей, а в Башкирии – всего 29 140. Но это неплохо, по Поволжью она выше среднеокружного, тут мы входим в первую пятерку.

«Аргументы и Факты» не то радуются, не то огорчаются: «Почти половину ипотечных кредитов в России выдают жителям десяти регионов». А мы довольны: лидерами по числу ипотечных заемщиков являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область и... Башкортостан!

ТАСС сообщает, что «В 13 районах Башкирии введен режим ЧС из-за гибели посевов» и добавляет, что ранее в минсельхозе Башкирии ему сообщили: ущерб из-за непогоды составил более 400 млн. рублей, зерновые яровые культуры уничтожены в сотне хозяйств.

«Интерфакс-Россия» тоже пишет, что «Башкирия ввела ЧС в агрохозяйствах четверти районов из-за непогоды»: правительство Башкирии из-за сложных погодных условий (затяжных дождей) объявило о чрезвычайной ситуации в хозяйствах почти четверти всех районов республики — 13 из 54, сообщил заместитель премьер-министра республики Ирек Мухаметдинов на пресс-конференции в четверг.

Но при этом, несмотря на непогоду, Башкирия сохраняет планы по продаже молока и масла в рамках интервенций 2017 года до 1 тыс. тонн сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока и до 300 тонн сливочного масла.

ИА REGNUM, конечно, тоже не забывает про серьезную обстановку на полях: «В 13-ти районах Башкирии введён режим ЧС в связи с гибелью посевов» и называет все без исключния районы: Бакалинский, Белебеевский, Буздякский, Давлекановский, Иглинский, Кармаскалинский, Краснокамский, Кушнаренковский, Нуримановский, Стерлибашевский, Уфимский, Фёдоровский и Чишминский.

«Интерфакс-Россия», продолжая сельскохозяйственную тему, передает о создании консорциума с участием Башкирии: «Алтай, Башкирия и Татарстан войдут в консорциум для улучшения генетики молочного скота». Об этом сообщил журналистам в четверг директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда "Сколково" Роман Куликов.

Не следует считать, что наши мелкие житейские проблемы затмили для федеральных СМИ судебный процесс в Уфе, эту битву титанов – «Роснефти» и «Системы». Тема присутствует, ее анализируют и делают многозначительные выводы.

РИА Новости под заголовком «Суд объяснил, почему оставил в силе арест активов АФК "Система"» пишет: «Арбитражный суд Башкирии не видит существенной взаимосвязи между падением котировок акций МТС и АФК "Системы" во время ареста активов корпорации и изменением стоимости имущества АФК, говорится в резолютивной части определения Арбитражного суда Башкирии, который отказался снять обеспечительные меры».

А «Коммерсант» говорит прямо: «Это похоже на имитацию судебного процесса». Перечислив последние решения Арбитражного суда РБ, газета делает вывод: «В целом складывается ощущение, что и стороны, и суд, выполняя предусмотренные кодексом процессуальные действия, лишь имитируют разбирательство, исход которого решается вовсе не в башкирской столице».