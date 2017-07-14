Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18 ↓

EUR 68.81 ↑

14 июля Пятница

Уфа   °

ФК «Уфа» переоделся в модную и удобную форму перед сезоном РФПЛ-2017/18

СПОРТ

ФК «Уфа» переоделся в модную и удобную форму перед сезоном РФПЛ-2017/18 Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» переоделся в модную и удобную форму перед сезоном РФПЛ-2017/18 Фото: ФК «Уфа»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» представил новую форму, в которой он будет играть в стартующем 14 июля четвертом для себя сезоне в Премьер-лиге.

В презентации приняли участие воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, полузащитники Иван Обляков и Кэтэлин Карп.

В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для нашего клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты формы.

Красный останется основным цветом ФК «Уфа», белый вариант стал гостевым, зеленый цвет формы будет резервным.

Новую форму отличает не только яркие переливающиеся цвета, но и легкость и комфортность.

Теги: футбол,РФПЛ
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть