ФК «Уфа» переоделся в модную и удобную форму перед сезоном РФПЛ-2017/18 Фото: ФК «Уфа» ФК «Уфа» переоделся в модную и удобную форму перед сезоном РФПЛ-2017/18 Фото: ФК «Уфа»

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» представил новую форму, в которой он будет играть в стартующем 14 июля четвертом для себя сезоне в Премьер-лиге.

В презентации приняли участие воспитанник уфимского футбола Игорь Безденежных, полузащитники Иван Обляков и Кэтэлин Карп.

В новом сезоне «Уфа» продолжит играть в форме производства фирмы JOMA. Специально для нашего клуба испанская компания разработала индивидуальный дизайн маек и изготовила эксклюзивные комплекты формы.

Красный останется основным цветом ФК «Уфа», белый вариант стал гостевым, зеленый цвет формы будет резервным.

Новую форму отличает не только яркие переливающиеся цвета, но и легкость и комфортность.