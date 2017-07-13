Рустэм Хамитов провёл совещание по защите прав обманутых дольщиков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана







Рустэм Хамитов провёл совещание по защите прав обманутых дольщиков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Правительства республики Глава Башкортостана провёл расширенное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. Оно было посвящено принимаемым мерам по защите и восстановлению прав обманутых дольщиков.

В нём приняли участие члены Правительства РБ, руководители профильных министерств, ведомств, правоохранительных органов, главы муниципалитетов и представители компаний-застройщиков.

– Вы все хорошо помните, с каким трудом пять лет назад мы решали вопрос с обманутыми дольщиками. 28 домов, более 3 тысяч пострадавших граждан. Мы людей в беде не оставили, очень многим помогли и, собственно говоря, практически закрыли этот вопрос, – сказал Рустэм Хамитов. – К сожалению, уже стало привычным видеть перед Домом Правительства, Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, другими нашими министерствами и ведомствами пикетчиков, оказавшихся в безвыходной ситуации. Число обращений в мой адрес по этой теме с 2014 года постоянно растёт. В обращениях граждан – крик души тысяч людей. Граждане ждут от власти, правоохранительных органов реальных действий, конкретных решений, которые позволят не только снять проблему, но и не допустить повторения таких случаев в будущем.

Глава республики отметил, что все руководители регионов получили поручение Президента России Владимира Путина, которым предписано обеспечить своевременную реализацию планов-графиков по решению проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков; информировать граждан о выполнении этих планов-графиков; не допускать появления новых проблемных объектов. До 1 октября и далее ежеквартально отчитываться о проделанной работе, в том числе с указанием конкретных данных по застройщикам.

– У нас сегодня 29 проблемных объектов. Надо детально разобраться по каждому из них. Они все разные, на каждом из этих объектов разные ситуации. По каждому должно быть полное понимание того, что нужно делать, степень сложности, сроки решения. По каждому объекту должен быть свой план-график, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Ещё одна острая проблема – объекты, заселённые по решению судов, но не введённые в эксплуатацию в установленном порядке по вине застройщиков. Здесь администрациям муниципалитетов нужно активно работать с населением в части создания товариществ собственников жилья. Это позволит ТСЖ заключать договоры управления многоквартирным домом, в том числе в части оформления разрешительной документации, устранения недоделок и ввода жилого дома в эксплуатацию.

Рустэм Хамитов поручил председателю Госстроя РБ дважды в неделю информировать его о ситуации на проблемных объектах строительства.

– На основе этой информации будем побуждать правоохранительные органы начинать жёсткую контрольную работу с предприятиями, – сказал руководитель региона. – От того, какой темп мы зададим работе, зависит то, как будет двигаться этот процесс.

Глава республики также предложил выйти на Правительство России с инициативой о запрете долевого строительства.

– Пускай застройщик идёт в банк, получает кредит, строит, а потом продаёт. Зато люди будут выведены из зоны риска, – отметил Рустэм Хамитов.

О ситуации с обманутыми дольщиками в муниципалитетах рассказали первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов и мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Они, в частности, отметили активизацию сомнительных юридических фирм, предлагающих помощь обманутым дольщикам, но фактически наживающихся на их несчастье. Глава республики предложил создать единый республиканский офис, в котором граждане, пострадавшие от действий застройщика, могли бы получить квалифицированную юридическую консультацию.

Рустэм Хамитов отметил, что недобросовестные застройщики оставляют «проблемные» объекты не только в республике, но и в других регионах, руководители которых обращаются с просьбой помочь в разрешении сложившейся ситуации.

Глава республики поручил Правительству РБ и муниципалитетам организовать системный непрерывный контроль за решением проблемы обманутых дольщиков.

– Хочу сказать застройщикам: не думайте, что вы переждёте эти времена, и всё рассосется. Не рассосется, – подчеркнул руководитель региона. – Обращаюсь к правоохранителям: ещё раз требую не жалеть тех, кто обманывает и «кидает» наших людей.