В Уфе впервые пройдет школа-конференция молодых ученых «Информационные технологии и системы» Фото: пресс-центр БГПУ имени М.Акмуллы В Уфе впервые пройдет школа-конференция молодых ученых «Информационные технологии и системы» Фото: пресс-центр БГПУ имени М.Акмуллы

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе впервые пройдет школа-конференция молодых ученых «Информационные технологии и системы». Она состоится в сентябре в Башкирском государственном педагогическом университете имени М.Акмуллы. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в БГПУ директора Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН), доктора физико-математических наук, профессора РАН Андрея Соболевского. Также на встрече обсуждались планы по сотрудничеству между ИППИ РАН, Институтом математики с вычислительным центром Уфимского научного центра РАН и БГПУ.

Школа-конференция традиционно проводится ИППИ РАН в ведущих университетских и научных центрах страны. Для участия в столь масштабном форуме в Уфе, в башкирскую столицу съедутся около 150 молодых ученых России и зарубежья. Участники прослушают пленарные лекции крупнейших отечественных и мировых специалистов по математике, анализу данных, информационным технологиям. Проведение мероприятия такого уровня еще выше поднимет авторитет математической школы Башкортостана, считают в БГПУ.

В рамках школы-конференции будет работать пять тематических платформ: «Науки о данных», «Активные и адаптивные сенсоры», «Телекоммуникации: кодирование и протоколы», «Математика и физика сложных систем», «Биоинформатика». Пройдут 12 лекций ведущих мировых ученых и представителей индустрии, а также состоится индустриальная сессия «Цифровая экономика: как большие данные могут помочь промышленности России?» и вечерняя панельная дискуссия «Нарушенная коммуникация: почему журналисты и учёные в России не могут найти общий язык?». В ходе устных и постерных сессий на конференции ИТ будет представлено более 100 научных докладов, сообщили в пресс-центре вуза.

Справка. «Информационные технологии и системы» (ИТиС) – это уникальное пространство для обмена научным опытом и стимулирования новых идей и открытий. Участники конференции обсуждают актуальные задачи из разных областей знания, связанных с передачей и обработкой информации в живых и технических системах, посещают пленарные лекции ведущих российских и мировых учёных, представляют результаты своих исследований, общаются в рамках круглых столов и панельных дискуссий.