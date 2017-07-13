Минлесхоз Башкирии выставил на торги 34 лота для предпринимателей Фото: Олег Яровиков Минлесхоз Башкирии выставил на торги 34 лота для предпринимателей Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство лесного хозяйства Башкортостана выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения предпринимателей 34 лота. Общий объем заготовки древесины — 8,6 тысячи кубометров. Участки находятся на территории Альшеевского, Белебеевского, Дуванского, Кугарчинского, Салаватского и Уфимского лесничеств.

Заявки на участие в аукционах будут приниматься с 17 июля по 4 августа, сообщили в пресс-службе министерства.

Все данные об аукционах для предпринимателей можно найти на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

Минлесхоз также готов рассмотреть обращения предпринимателей о формировании аукционных единиц на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в интересующих их лесничествах.