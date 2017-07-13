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Популярные в Башкирии «Яндекс.Такси» и Uber решили объединиться

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Популярные в Башкирии «Яндекс.Такси» и Uber решили объединиться Фото: автор

Популярные в Башкирии «Яндекс.Такси» и Uber решили объединиться Фото: автор

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Популярные в Башкортостане «Яндекс» и Uber решили объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. Единая платформа будет действовать на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Армении, Грузии и Казахстана. Об этом в блоге сообщил генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

По его словам, для пользователей обоих сервисов такси ничего не поменяется — оба приложения будут доступны, как и раньше. В единую платформу объединят водителей. Это поспособствует увеличению количества свободных машин, сократит время ожидания и холостого пробега. Водители получат больше заказов в час, а для пассажиров сохранится доступная стоимость поездки.

Uber и «Яндекс» решили инвестировать в новую компанию 225 млн долларов и 100 млн, соответственно. Ее стоимость оценили в 3,725 млрд долларов. На 59,3% компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% — Uber, а на 4,1% — сотрудникам.

По информации РИА Новости, Федеральная антимонопольная служба РФ еще не получала ходатайства «Яндекса» и Uber о сделке по объединению онлайн-сервисов такси в России и соседних странах.

Начальник управления контроля связи и ИТ ФАС Елена Заева пояснила, что доли компаний будут определены в ходе всестороннего рассмотрения ходатайства при его поступлении.

Теги: такси,бизнес,ФАС
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