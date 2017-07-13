Стало известно, кто из абитуриентов Башкирии поступил на бюджет в театральное училище им. Щепкина

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УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе завершился конкурсный отбор соискателей на целевое обучение в Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина. Отбор национального целевого курса по программе специалитета «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино» проходил в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури.

Конкурс состоял из трех туров, где оценивались способности молодых людей к образному мышлению, их сценические и речевые данные, музыкальность, пластичность, а также эрудированность в сфере искусства и культуры. Абитуриенты читали наизусть басни, стихотворения, отрывки из прозы, песни и романсы, исполняли импровизационные танцы под заданную музыку.

Их данные оценивали актеры драматического театра и кино, преподаватели училища имени Щепкина: заслуженный артист РФ, доцент кафедры мастерства актера Дмитрий Кознов; старший преподаватель кафедры мастерства актера Дмитрий Зеничев; старший преподаватель мастерства актера и сценического фехтования Борис Домнин; старший лаборант кафедры мастерства актера, педагог по актерскому мастерству Аля Кизилова. Также в состав приемной комиссии вошел народный артист РБ, актер БАТД им. М. Гафури Хурматулла Утяшев.

По итогам творческих испытаний были отобраны 14 соискателей на бюджет и три человека на платную форму обучения, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РБ.

Среди будущих студентов знаменитой «Щепки» — выпускники общеобразовательных школ, Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева, Уфимского училища искусств.

Завершив обучение через четыре года, они вернутся в республику и пополнят ряды артистов башкирских театров.

Одному из счастливчиков Айнуру Габитову 17 лет, он живет в Абзелиловском районе и всегда мечтал стать актером.

«Я с детства старался принимать участие во многих школьных мероприятиях: спектакли, КВН, конкурсы — мне всё это было по душе», — сообщил Айнур в интервью агентству «Башинформ».

Пять лет он проучился в Уфе, но последние четыре месяца в школе деревни Бурангулово, поэтому подготовиться к вступительным испытаниям в Щепкинское училище ему помогла учительница русского языка и литературы Миляуша Хашимова, за что вчерашний школьник ей очень благодарен.

Говоря об экзаменах, Айнур рассказал, что каждому из поступающих нужно было исполнить заранее подготовленную программу: два стихотворения, два отрывка из прозы, две басни и две песни.

«Я читал стихотворения «Дума» Лермонтова и «Мин фронтка китам ипташтар» Мустая Карима («Я ухожу на фронт»); Гоголя — отрывок из повести «Тарас Бульба», М. Карима — отрывок из повести «Озон-озак баласак» (Долгое-долгое детство»); басни «Волк на псарне» Крылова и «Харыкты кем ашаган?» («Кто съел овцу?») Мажита Гафури; исполнил песню «Конь» из репертуара группы «Любэ» и еще одну на башкирском языке, — отметил Айнур. — После этого мастера давали свои задания. К примеру, задавали определенный ритм и нужно было его повторить, или ставили любую мелодию, под которую нужно было исполнить танец. Также был коллоквиум, где задавали самые разные вопросы».

Будущий первокурсник «Щепки» признался, что очень рад тому, что его взяли.

«Родители тоже обрадовались моему поступлению, потому что они знали, что для меня это очень важно, — говорит Айнур. — После возвращения планирую работать в Башкирском драмтеатре».

Еще один поступивший в прославленное училище — 21-летний Тан Хусаинов.

За его плечами уже есть опыт работы на театральных подмостках.

«Я никогда не думал о профессии актера. В восьмом классе к нам в школу в Стерлитамаке на практику пришли актеры местного театра, отобрали меня для спектакля. Наверное, тогда все и началось, — вспоминает Тан. — После окончания девятого класса я поступил в колледж культуры и искусства. Это был единственный актерский набор, наш дипломный спектакль «Земля. Где сбываются мечты» потом включили в репертуар Стерлитамакского башкирского драматического театра, где я проработал год. А в этом году мне посоветовали попробовать свои силы на вступительных испытаниях в Щепкинское училище».

Тан верит в судьбу, и после всего, что с ним произошло, считает, что театр — это его путь.

«Я узнал о наборе в «Щепку» в последний момент, даже не готовился. Прочитал стихотворение Есенина «Забава». Потом конкурсная комиссия попросила меня продать им стул, изобразить собаку, потребовать долг у человека, которому я когда-то одолжил денег. Причем нужно было представить, что он на другом берегу реки, то есть мне нужно было кричать, — рассказал Тан. — Атмосфера во время прослушивания была очень дружелюбная. Я понимаю, что следующие четыре года — это годы постоянного труда, но раз судьба подарила мне шанс, я не могу им не воспользоваться. Надеюсь, у меня всё получится».

Среди поступивших на бюджет также Ильнур Ганиев, Айбулат Гарипов, Нурислам Даянов, Тагир Султанов, Ильдар Якупов, Сабина Киреева, Илюза Мерясова, Лилия Сагитова, Диля Фаттахова, Эльвира Ярмухаметова, Илюза Итеева, Аэлита Тихонова.