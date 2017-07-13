Все матчи ФК «Уфа» в предстоящем сезоне РФПЛ покажет канал БСТ Фото: Дмитрий Слезин Все матчи ФК «Уфа» в предстоящем сезоне РФПЛ покажет канал БСТ Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Все матчи ФК «Уфа» в стартующем в пятницу, 14 июля, чемпионате России-2017/2018 болельщики из Башкортостана смогут увидеть в прямом эфире на БСТ. ФК «Уфа» стал первым клубом РФПЛ, который выкупил права на свои матчи и передал их местному общедоступному каналу.

15 июля «Уфа» проведет стартовую игру чемпионата Премьер-лиги в Санкт-Петербурге против дебютанта Лиги ФК «Тосно». Прямой эфир этой игры начнется в 19.15 на БСТ.