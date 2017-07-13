В Уфе пройдет Фестиваль уличной еды Фото: открытый источник В Уфе пройдет Фестиваль уличной еды Фото: открытый источник

УФА, 13 июля 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Фестиваль уличной еды состоится в Уфе 16 июля. Подкрепиться блюдами лучших шеф-поваров города можно будет на Площади двух фонтанов за Молодежным театром. Компанию гостям составят местные музыкальные группы.

На карте города огромное количество точек, где можно быстро перекусить бургером или китайской лапшой в коробке. Организаторы проекта предлагают своим посетителям почувствовать разницу и попробовать еду, приготовленную профессионалами. Тем более что стоимость предлагаемого ассортимента приятно удивит гостей.

Начало фестиваля в 15 часов.