Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

















Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Орденами, знаками отличия, почётными грамотами и званиями отмечены профессиональные достижения 54 работников промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, банковской сферы, государственной службы, муниципального управления, избирательной системы, безопасности, социальных служб, гостиничного комплекса, сервиса, здравоохранения, образования и науки, культуры, библиотечного дела, физкультуры и спорта, печати и СМИ.

– Хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам всего самого доброго. Хочу, чтобы вы были здоровыми, продолжали также активно трудиться на своих рабочих местах, в своих коллективах, – сказал Рустэм Хамитов. – Ваш труд вливается в целом в работу нашей республики. Наши совместные результаты неплохие. Республика хорошими шагами идёт вперёд. По итогам полугодия у нас неплохие показатели по индексу промышленного производства, поступлению доходов, инвестиционной деятельности и т.д. Так что в целом мы с вами действуем сообща. Работаем на благо нашей страны, республики, наших коллективов. Хочу, чтобы такая активная деятельность продолжалась, чтобы вы своей работой продолжали увлекать людей, которые рядом с вами трудятся и ориентируются на вас. Спасибо за вашу благородную деятельность!

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.