Погода в Башкирии на 14 июля: будет ли жарко? Фото: Олег Яровиков Погода в Башкирии на 14 июля: будет ли жарко? Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как и обещали синоптики, погода в Башкортостане начинает улучшаться. Дождей стало заметно меньше, солнце прогревает воздух до характерных для июля значений.

Завтра, 14 июля, по прогнозам Башгидромета, осадки маловероятны, небольшой дождь возможен местами по региону. В ночные часы температура воздуха составит 8-13, днем 22-27 градусов.