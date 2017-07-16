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16 июля Воскресенье

Уфа   °

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий торговли и общепита

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Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий торговли и общепита Фото: Ксения Калинина

Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий торговли и общепита Фото: Ксения Калинина

УФА, 16 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 20 июля состоится ярмарка вакансий предприятий сферы общественного питания, а также оптовой и розничной торговли.

В числе предлагаемых соискателям вакантных мест — администратор, юрист, бухгалтер, водитель автомобиля, грузчик, директор магазина, изготовитель пищевых полуфабрикатов, кассир, менеджер, мойщик посуды, повар, продавец, слесарь, технолог кондитерского производства, упаковщик, электрик и электрогазосварщик.

Традиционно посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, консультации психолога, компьютерную профориентационную диагностику, а также консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

Теги: ярмарка вакансий,торговля,общепит
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