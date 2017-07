К 255-летию Белорецка базовая станция имени Ивана Твердышева заработала на скоростях LTE-Advanced

УФА, 14 июл 2017. /ИА «Башинформ»/.

К юбилею города Белорецк МегаФон запустил сеть LTE-Advanced, ускорив работу мобильного интернета. В честь предстоящего праздника одна из базовых станций, обеспечивающих жителей мобильным интернетом нового стандарта, названа в честь Ивана Борисовича Твердышева, основателя Белорецкого металлургического завода.

В этом году Белорецк отмечает юбилейные 255 лет со дня основания города. Ежегодно в День города жители также отмечают День металлурга. К празднику МегаФон в разы ускорил работу мобильного интернета для его жителей, осуществив агрегирование радиочастот на базовых станциях Белорецка.

Одна из базовых станций города Белорецк, обеспечивающая новый стандарт работы сети, названа в честь основателя металлургического завода Ивана Борисовича Твердышева. Благодаря его деятельности город получил свое развитие, а дата принятия положительного решения об основании завода 18 июля 1762 года стала официальной датой рождения Белорецка.

«В этом году мы продолжаем развивать стандарт LTE-Advanced в Республике Башкортостан. Первым городом после Уфы, где эта сеть начала работу, выбран Белорецк. Несмотря на отдаленность от столицы и непростой горный рельеф, мы обеспечили его жителей самой современной технологией. С ее помощью наши клиенты в Белорецке в связке с новой тарифной линейкой «Включайся!» могут комфортно без задержек звука и изображения смотреть видео с высоким качеством, мгновенно пользоваться приложениями в смартфонах и планшетах», — отмечает директор отделения по Республике Башкортостан компании МегаФон Дамир Байгильдин.

Для работы технологии необходим современный смартфон с поддержкой стандарта LTE Carrier Aggregation (Cat.6). Например, высокие скорости доступны владельцам таких смартфонов, как HTC One (M9, М10) LTE, Sony Xperia Z3+E6553 LTE, LG H818P G4 LTE, Samsung GALAXY Note Edge, Samsung G920 Galaxy S6 LTE, Samsung G925 Galaxy S6 Edge LTE, Samsung GALAXY S8 SM-G950, Huawei Honor 6, 6 Plus, 7, Apple iPhone 7, 7 Plus.