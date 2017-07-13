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13 июля Четверг

Уфа   °

В Башкирии может появиться лизинговая компания для индивидуального и малого предпринимательства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии может появиться лизинговая компания для индивидуального и малого предпринимательства Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии может появиться лизинговая компания для индивидуального и малого предпринимательства Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Башкортостан примет участие в конкурсном отборе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по созданию региональной лизинговой компании. Решение о подготовке такой заявки было принято сегодня на заседании правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ.

Такая структура позволит субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся поставщиками крупнейших заказчиков республики, участвовать в программе лизинга промышленного и сельскохозяйственного оборудования по льготным процентным ставкам.

Теги: предпринимательство,лизинг
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