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13 июля Четверг

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В Башкирии реализуется 600 инвестпроектов на 700 миллиардов рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии реализуется 600 инвестпроектов на 700 миллиардов рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии реализуется 600 инвестпроектов на 700 миллиардов рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

За последние годы Башкортостан значительно прибавил в рейтинге инвестиционной привлекательности. Если в 2015 году в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), республика занимала только 40 место, то в 2016 году поднялась уже на 20-е, а в 2017-м – на 13-е место.

По данным Министерства экономического развития РБ, сегодня в регионе реализуется более 600 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест должно превысить 30 тысяч.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 360,9 млрд рублей (+4,2% по сравнению с 2015 годом). Это выше прогнозного значения в 332,8 млрд рублей (+0,6%). По данному показателю республика заняла девятое место по стране (2,5% объема инвестиций, освоенных в России) и второе в Приволжском федеральном округе (15,0% объема инвестиций, освоенных в округе).

Подробнее том, какие инвестиционные проекты реализуются в регионе, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: инвестиции
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