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13 июля Четверг

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В 13 районах Башкирии введен режим ЧС

ОБЩЕСТВО

В 13 районах Башкирии введен режим ЧС Фото: Олег Яровиков

В 13 районах Башкирии введен режим ЧС Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ 13 июля в 15.00 поступило сообщение о том, что в 13 муниципальных районах республики введен режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Согласно распоряжению главы Башкортостана от 12 июля 2017 года №РГ-143, он продлится до 3 августа текущего года. Об этом проинформировала пресс-служба республиканского МЧС.

Режим ЧС введен в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Фёдоровском, Чишминском районах. Меры приняты из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур единовременно на площади свыше 100 га и вследствие продолжительного переувлажнения почвы.

На местах организовано взаимодействие с силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в составе 39 единиц техники, 96 человек, в том числе от МЧС 13 единиц техники, 31 человек.

Как сообщало агентство «Башинформ», глава Минсельхоза Башкортостана заявил, что зафиксирована гибель посевов на 22 тысячах га. Предварительные потери составили 426 миллионов рублей.

Теги: ЧС
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